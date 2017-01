In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek begint dit weekend de tentoonstelling "Ik wou dat ik twee hondjes was". Keramische hondjes, vaak in een duo, kunnen in alle vormen worden bekeken. De zogenoemde 'hoerenhondjes' waren vroeger erg populair als souvenir van zeemanslui. In veel kustplaatsen waren de hondjes vaak te zien in huiskamers. Ook in Fryslân.

De term 'hoerenhondjes' komt van de verhalen over de keramische beeldjes. Ze zouden in etalages van prostituees hebben gestaan.