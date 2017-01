VIDEO: Zwaan vliegt in boom en zit vast

In Goënga is woensdagmiddag een hulpactie in gang gezet voor een zwaan die met zijn hals vastzat in een boom. De zwaan had te laag gevlogen en was daarbij in de boom beland. Dat gebeurde rond 12 uur aan de Goaijengeamieden. Omwonenden hebben met de dierenambulance gebeld. Zij konden er niet bij met de ladder.

Daarom hebben ze de brandweer ingeschakeld. Die kwam met een hoogwerker en heeft de zwaan naar beneden gehaald. Het bleek dat het beest de nek had gebroken en al dood was. De dierenambulance heeft hem meegenomen.