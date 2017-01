Sven Kramer doet niet mee aan de ploegenachtervolging op WK

Sven Kramer doet in februari niet mee aan de ploegenachtervolging op het WK Afstanden in Zuid-Korea. Bondscoach Geert Kuiper heeft woensdag gekozen voor Douwe de Vries, Jan Blokhuijsen en Jorrit Bergsma. Patrick Roest is aangewezen als reserve. Kramer richt zich bij het WK op drie afstanden: de 1500, 5.000 en 10.000 meter. Het is voor hem te druk om ook nog de ploegenachtervolging te doen. Om die reden heeft hij afgezegd, zegt Kuiper.