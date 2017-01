Wie wil meelopen met de processie bij The Passion?

De inschrijving begint donderdagavond. Eén van de mensen die zich bezig houdt met The Passion is Cornelis Vlot van de Evangelische Omroep en hij weet er alles van.

Waarom lopen mensen mee met zo'n processie?

''Dat varieert en is voor elke deelnemer verschillend. Sommige mensen lopen mee vanwege een persoonlijke reden, bijvoorbeeld het verlies van een dierbare. Een ander trekt zich het leed van de wereld aan en wil door mee te lopen een teken van hoop uitdragen. Veel mensen ervaren door mee te lopen hoop en troost. En dat verbindt enorm."

Wat voor mensen zoeken jullie?

''Iedereen die enthousiast is over The Passion en de boodschap van hoop en verbinding wil uitdragen kan zich aanmelden voor de processie. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat mensen verschillende persoonlijke drijfveren hebben om mee te lopen."

Hoe kunnen mensen zicht opgeven?

"Opgeven kan op de website van The Passion door het invullen van het formulier. De inschrijving start donderdagavond om 18:00 uur. Zorg ervoor dat je er snel bij bent, want vorig jaar was de processie na anderhalf uur vol."

Waar moet je aan voldoen als deelnemer?

"Deelnemers moeten in staat zijn om de processie mee te kunnen lopen. In het geval van minder validen, is het van belang dat degene die de minder valide deelnemer begeleidt, zich ook aanmeldt. Meelopen aan de processie is kosteloos. We vinden het belangrijk dat deelnemers gemotiveerd zijn om mee te lopen en dat er geen drempels zijn."

En dan nog over het The Passion zelf. Kunnen we al verklappen wie de hoofdrolspelers zijn en hoe de route loopt?

''Nee, dat houden we nog even geheim en maken we later bekend. De deelnemers worden uiteraard geïnformeerd over alle praktische details. Net zoals voorgaande edities zal de processie beginnen op een markant startpunt in de stad en eindigen op het centrale plein waar het podium staat en het slotdeel van The Passion wordt uitgevoerd."