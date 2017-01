Unieke film Joodse bruiloft duikt op bij Fries Film Archief

Wonderbaarlijk

"Het is voor het eerst dat we bewegend beeld zien van de Joodse gemeenschap van voor de oorlog in Fryslân," vertelt Syds Wiersma van het Fries Film Archief in Leeuwarden. "We hebben wel foto's en ook beelden uit de oorlog, maar nog niet eerder bewegend beeld van voor de oorlog dus. Dat materiaal is eigenlijk allemaal verloren gegaan. Het is op een wonderbaarlijke manier boven water gekomen en ook op wonderbaarlijke wijze bewaard gebleven. Het is bovendien ook heel bijzonder dat er beelden binnen in de synagoge te zien zijn, met opperrabijn Levisson. Hij is van grote betekenis geweest voor de Joodse gemeenschap, een man van enorme statuur. En die kunnen we nu in actie zien." Waarschijnlijk was het bruidspaar rijk, omdat ze hun huwelijk vastlegden op film. Wie de opnames heeft gemaakt, is niet duidelijk, maar mogelijk was dat de Joodse fotograaf Dwinger.

Levensverhaal

Barend Boers en Mimi Dwinger trouwden op 18 april 1939 in Leeuwarden. Drie jaar later vluchtten ze uit Amsterdam via Lyon, de Pyreneeën en Spanje naar Engeland. Ze werden overgebracht naar een Joods vluchtelingenkamp op Jamaica. Het was een barre en levensgevaarlijke vlucht uit Europa, met gevangenschappen in Frankrijk en Spanje. Vanuit Jamaica werd Barend ingelijfd bij de Prinses Irenebrigade in Canada. Een paar weken na D-Day landde hij met de Irenebrigade in Normandië. Eind 1944 was hij een van de bevrijders van Zuid-Nederland. Mimi werkte toen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen. Ze overleefden de oorlog en kregen drie kinderen, Yvette (1947), André (1948) en Marion (1952).

Koffer

Na de dood van Mimi in 2007 dook een koffer op met documenten die te maken hebben met de oorlog. In de koffer zat ook een 16mm-film, de trouwfilm dus. De kinderen maakten zo kennis met de verzwegen geschiedenis. Ze zijn bezig om de documenten bij verschillende erfgoedorganisaties onder te brengen.

Oproep

Als het bruidspaar bij het stadhuis en later bij de synagoge aankomt, staan veel mensen te kijken. Het Fries Film Archief wil graag weten wie deze mensen zijn en vraagt mensen om contact op te nemen als ze iemand herkennen. In Fryslân Hjoed is woensdag aandacht voor de film. Er komt ook een documentaire over de film die Omrop Fryslân later dit jaar zal uitzenden.