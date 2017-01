De dove jeugdvoetballer Wouter Zoer van ONT De Pein zit in de voorselectie van het nationale dovenvoetbalelftal. De 16-jarige Zoer uit Drachten is woensdagmiddag in Spakenburg voor de uiteindelijke selectie.

Mocht Zoer de selectie halen, dan mag hij mogelijk komend voorjaar naar Antwerpen voor de interland tegen België.