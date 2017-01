Een monteur van Liander heeft woensdagmiddag een gaslek aan De Kade in Sint Nicolaasga verholpen. Het lek was ontstaan bij graafwerkzaamheden, toen een klein kraantje de huisaansluiting raakte. De monteur was toevallig in de buurt en heeft direct het lek afgeplakt en er een nieuwe koppeling opgezet.

Daarmee was binnen een paar minuten het gevaar voor een eventuele ontploffing geweken. De brandweer was met spoed opgeroepen voor het gaslek, maar kon direct weer terug naar de kazerne.