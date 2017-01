Politie doet huiszoekingen vanwege fraude met mest

Een bedrijf in een klein dorp in Súdwest-Fryslân is betrokken bij fraude met mest. Dat heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt. Bij het bedrijf en bij een 32-jarige medewerker van het bedrijf heeft de milieupolitie huiszoeking gedaan, in samenwerking met de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (de NVWA).

Het bedrijf zou zich niet aan de regels hebben gehouden bij het gebruiken en bij het vervoeren van meststoffen. De medewerker komt uit Littenseradiel. Bij de huiszoeking zijn papieren en enkele computers in beslag genomen.