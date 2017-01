Floor van den Brandt: "Ik heb geen hekel aan Friesland"

Schaatster Floor van den Brandt is wel degelijk blij met haar leven in Fryslân én met haar Friese vriend. Dat schrijft ze op Twitter. Volgens Van den Brandt is door het artikel in dagblad Trouw onterecht het beeld ontstaan dat zij een hekel heeft aan Fryslân: "Onbedoeld is mijn Brabantse trots neergezet als anti-Friesland."

In Trouw stond dinsdag een artikel waarin de sprintster zich erg kritisch uitsprak over Fryslân en de Friese taal. Ook stond in dat artikel dat ze "helaas een Friese vriend" heeft.