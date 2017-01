Fries duo in 'Rondje om met andermans hondje'

Het nieuwe landelijke maatjesproject 'Rondje om met andermans hondje' heeft zijn eerste duo opgeleverd. En dat duo komt uit Fryslân. Vincent Veldhoen uit Bakkeveen heeft tijdelijk het hondje Floris uitgelaten, maar Floris is niet van hem, maar van Anita. Omdat Anita een nieuwe heup heeft gekregen en niet meer met Floris kon lopen heeftVincent dat een tijdje voor haar gedaan. Via het landelijke maatjesproject 'Rondje om met andermans hondje' zijn ze met elkaar in contact gekomen. Het project is van de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn.