UPDATE: Harkemase Boys krijgt drie punten aftrek

In beroep

Harkemase Boys gaat in beroep tegen de straf van de licentiecommissie. Dat heeft voorzitter Albertus Boonstra laten weten. "De verbazing was groot toen wij dit hoorden. Het is voor ons financieel niet te doen om drie spelers onder contract te nemen", vertelt Boonstra. Harkemase Boys zal met de andere dertien gedupeerde clubs optrekken. "Er zijn al gesprekken geweest met andere clubs en de KNVB.

ONS Boso Sneek voldoet wel aan de eisen. De Snekers raken dus geen punten kwijt.