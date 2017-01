Chirurg laat stukje blindedarm in buik van patiënt achter

Een chirurg van het Antonius ziekenhuis in Sneek is door de tuchtrechter terechtgewezen voor een fout bij een operatie aan een blindedarm. De man opereerde in juli een vrouw met een ontsteking aan haar blindedarm. Bij het weghalden raakte hij een stukje darm kwijt, dat in de buik van de patiënt belandde.

De chirurg probeerde het stukje ontstoken weefsel nog terug te vinden, maar dat lukte niet. Hij maakte de wond dicht en zei na afloop tegen de familie dat alles zonder problemen was verlopen.