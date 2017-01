PvdA wil kritischere houding van Schrier over bodemdaling

De PvdA in Provinciale Staten wil dat gedeputeerde Michiel Schrier (SP) kritischer wordt tegenover het Rijk over de bodemdaling onder de Waddenzee. De PvdA stelt dat de bodemdaling bij het Pinkegat in de Waddenzee al twee jaar niet te verklaren en opvallend groot is.

Statenlid Hetty Janssen wil dat Schrier krachtiger optreedt richting minister Henk Kamp. De daling valt voorlopig nog binnen de grenzen die daarvoor zijn gesteld, maar als de NAM de kraan niet dichtdraait, zal dat in 2018 anders zijn, volgens Janssen.