'De Stijl' staat een jaar lang centraal in Museum Drachten

Museumwoning

Het museum werkt ook aan een museumwoning in de Papegaaienbuurt in Drachten waar de gekleurde huizen staan die Van Doesburg heeft ontworpen. Dat huis moet in juni open gaan voor publiek.

Tentoonstellingen

In Museum Drachten volgen nog drie tentoonstellingen dit jaar: 'De Stijl in Drachten: Theo van Doesburg, kleur in architectuur' met werken van Theo van Doesburg, Thijs Rinsema en Evert Rinsema, 'De Stijl en expressionisme in de tropen: Sandberg, Rietveld, Chris en Lucila Engels op Curaçao' en als laatste 'De Stijl & constructivisme in Noord-Nederland' met een overzicht van kunstenaars die actief waren in het Interbellum en Noord-Nederland en hedendaagse kunstenaars die geïnspireerd zijn door De Stijl.