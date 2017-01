Bewoners Heerenhage zijn na de nieuwbouw weer welkom

Bewoners van Heerenhage in Heerenveen kunnen na de nieuwbouw gewoon terugkomen, er blijft ook na de inkrimping van het aantal appartementen genoeg ruimte over. Dat zegt direkteur-bestuurder Désirée van Dijk-Attema van de stichting Rendant die de appartementen met zorg verhuurt. De huurprijs gaat ook niet omhoog. De bewoners moeten voor de nieuwbouw twee keer verhuizen en dat wordt maatwerk, zegt de direkteur-bestuurder. Nu zijn er nog 230 appartementen, 113 ervan staan leeg. Die zijn verouderd en te groot of juist te klein.