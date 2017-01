Autodieven in Hurdegaryp aangehouden

Een 29-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Leeuwarden zijn dinsdagavond in Hurdegaryp aangehouden omdat ze in een gestolen auto reden. Het duo reed over de Ryksstrjitwei toen een getuige de auto herkende, ondanks dat er andere kentekenplaten op de auto zaten. De man belde de politie, die de gestolen auto opwachtte en aan de kant zette. De man en vrouw moesten voor onderzoek mee naar het bureau, de auto is in beslag genomen. De auto werd vrijdagavond gestolen bij een woninginbraak aan de Bordineweg in Leeuwarden.