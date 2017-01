De brandweer is aan het begin van de middag kort in actie geweest in Dronryp. Aan het Tichelwurk was brand ontstaan op het dak van een huis. De oorzaak is niet bekend. Na korte tijd kon het sein 'brand meester' gegeven worden.

Er werden meerdere auto's naar de brand gestuurd. Niemand raakte gewond. De stichting Salvage helpt de bewoners met de afhandeling van de schade.