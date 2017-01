Marije Benedictus fan Boelenslaan legt donderdag in het Fries de eed af als dokter. Ze heeft geneeskunde gestudeerd aan de Ryksuniversiteit Groningen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat zoiets in het Fries wordt gedaan aan de RUG. Benedictus heeft haar co-schappen in het Antonius in Sneek gedaan.