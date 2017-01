Politie niet schuldig aan dode man in Heerenveen

Uit onderzoek van het NFI is duidelijk geworden dat de man die in november in Heerenveen aangehouden werd door de politie, gestorven is aan een overdosis. Het handelen van de politie bij het incident heeft niets te maken met zijn dood. De politie werd gealarmeerd omdat iemand in een huis aan de Fok drugs gebruikt zou hebben en door het lint was gegaan. Toen de politie kwam, werd de man wat rustiger. Op straat werd hij weer laaiend en sloeg om zich heen.