Noordelijk lijsttrekkersdebat met 50PLUS

Lijsttrekker Henk Krol van 50PLUS doet op 8 februari toch mee aan het noordelijke lijsttrekkersdebat. De drie regionale omroepen in Fryslân, Groningen en Drenthe hebben Krol uitgenodigd. Afgelopen week werd bekend dat een uitnodiging niet aan de orde was.

De organisatie was eerst in handen van het samenwerkingsverband SNN en dat wilde alleen de acht grootste fracties in de Tweede Kamer uitnodigen. Nadat de PVV had afgezegd wilden de omroepen 50PLUS uitnodigen, mar de SNN wilde dat niet.