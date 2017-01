Lemster Sylroedebrêge niet vaker dan 4 keer per uur open

De Sylroedebrêge in Lemmer gaat vanaf dit jaar maximaal 4 keer per uur open. Uit een proef die vorig jaar is gehouden, bleek dat dit het beste is voor het verkeer op de weg en over het water. Daarnaast komt er een videoverbinding tussen de Sylroedebrêge en de brug over het PM-kanaal, zodat de bediening van beide bruggen beter kan worden gemaakt. Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes woensdag bij de vergadering van Provinciale Staten.