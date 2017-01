Ursi Frehner nieuw statenlid D66

Ursi Frehner van Bantega is vanochtend beëdigt tot statenlid van D66. Ze is benoemd in de plaats van Marieke Vellinga-Beemsterboer, die fractievoorzitter is geworden van de D66-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân. Frehner was eerder fractievoorzitter van D66 in de eerdere gemeente Lemsterland, nu De Fryske Marren. Frehner is commissielid in de nieuwe gemeente. Ze is geboren in Zwitserland, maar woont al 33 jaar in Fryslân.