Boekpromotie bibliotheken werkt

Na lange tijd worden er weer meer boeken geleend bij de bibliotheken. Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat er in 2015 in totaal 75 miljoen boeken uitgeleend zijn. Vooral het aantal jeugdboeken dat geleend wordt is toegenomen. Het aantal volwassenen dat lid is van de bibliotheek loopt nog steeds terug. Sinds 2011 zagen de bibliotheken het aantal leden teruglopen.