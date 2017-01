Lijm van de stenen van de Waddenzeedijk laat los

De stenen in de Waddenzeedyk bij Zwarte Haan, Holwerd en Wierum, die zijn vastgezet met de superlijm Elastocoast laten los. De nieuwe en duurzame lijm zou niet goed hechten. Wetterskip Fryslân zal de zaak samen met de aannemer onderzoeken. Daarna komt er een herstelplan. De dijk zou met de laag Elastocoast voor 50 jaar voldoen aan de veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het onderzoek moet uitwijzen welke verbeteringen nodig zijn. Volgens het Wetterskip is de veiligheid niet in gevaar.