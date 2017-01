Kensington en Bløf spelen op Oerrock

Tevreden

Voorzitter Sietze Boonstra van Oerrock is tevreden over de line-up. "Kensington komt voor het tweede jaar op rij, maar is op dit moment de beste band van Nederland. Ze spelen niet voor niets Ziggo Dome vijf avonden vol. Met Kensington hebben we een absolute topact in huis." Ook met Bløf is hij blij. De Zeeuwse band opent het festival. "Voor een goede band komen mensen graag eerder naar het festival. We vinden het een eer dat Bløf bereid is als openingsact op te treden. Normaliter komt Bløf alleen als afsluiter. Dat zij Oerrock willen openen, onderstreept de ontwikkeling en de reputatie van ons festival."

Vrijdag

Het programma voor de vrijdag, die traditioneel gratis is te bezoeken, is nog niet bekend. De invulling van die avond wordt pas bepaald als de kaartverkoop is gedaan. "Maar net als in de afgelopen jaren garanderen we een line-up die de moeite waard is om naar Oerrock te komen," zegt Sietze Boonstra.

Tribute

Op zaterdag staan tributebands op het podium zoals onder andere Feuerengel (Rammsteinn), The Bruceband (Bruce Springsteen), Rootsriders (Bob Marley), Total Who Show (The Who), Musest (The Muse), Best Of Foo (Foo Fighters), Bleach (Nirvana) en Electric Gypsies (Jimi Hendrix).

Play-Offs

De finale van de Play-Offs is 25 maart in MFC De Wier in Ureterp. De nummers 1 en 2 van die Play-Offs spelen ook op het festival.