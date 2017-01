Bezoekerscentrum Schiermonnikoog lijkt er te komen

Het lijkt erop dat Schiermonnikoog een nieuw bezoekerscentrum krijgt. Dinsdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen. De raad was unaniem over de eerste fase: locatie, investeringsbijdrage en exploitatie bijdrage. Nu moet er een gebouw worden aangekocht, het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en meerdere geldschieters moeten worden gevonden. Het bezoekerscentrum met VVV kantoor zal in de toekomst door Natuurmonumenten worden geëxploiteerd.