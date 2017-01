Erica Verdegaal wint media award

Econoom Erica Verdegaal uit Leeuwarden is de winner van de 'Vrouw in de Media Award 2016' in Fryslân. Verdegaal kreeg 33 procent van de stemmen. Verdegaal werkt als deskundige regelmatig mee aan landelijke en regionale radio- en televisieprogramma's. De stemmers roemden haar nuchtere en heldere uitleg over geld gerelateerde zaken.

Wini Weidenaar, creatief ondernemer en teamlid van de Friese Dorpentop, werd tweede met 19%, gevolgd door PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi met 17%. Landelijk werd atlete Dafne Schippers de winner.