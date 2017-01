Ireen Wüst doet niet mee aan WK sprint in Calgary

Ireen Wüst doet eind februari niet mee aan het WK Sprint in Calgary. De 30-jarige won afgelopen zondag voor het eerst in haar carriere de Nederlandse titel op de sprint. Ze verdiende daarmee een ticket voor de WK in Canada. Dit toernooi wordt echter een week voor het WK Allround in Hamar gehouden en dat krijgt de voorkeur van Wüst. Sanneke de Neeling neemt de plek van Wüst in. Ook Jorien ter Mors en Anice Das zullen naar het WK Sprint.