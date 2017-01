Súdwest-Fryslân praat over aanpak binnenstad Sneek

Bewoners, ondernemers, bestuurders en medewerkers van de gemeente Súdwest Fryslân hebben dinsdagavond gesproken over een plan voor de aanpak van de binnenstad van Sneek. De discussie was onderdeel van een uitgebreid gesprek met de bevolking dat uiteindelijk in 2020 moet resulteren in een nieuw omgevingsplan voor de Sneker binnenstad.