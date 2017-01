Lutz Jacobi voorbeeld voor PvdA-kandidaat Christa Oosterbaan

De manier waarop Lutz Jacobi haar Tweede Kamerlidmaatschap invult, is een voorbeeld voor Christa Oosterbaan van Terschelling. Oosterbaan zei dat dinsdagavond in It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân op televisie. "Ik heb veel van Lutz Jacobi geleerd", zegt de nummer 20 op de kandidatenlijst van de PvdA. Vooral dat Jacobi "recht door zee" is en'"vastberadenheid" toont, spreekt Oosterbaan aan. Ondanks de slechte peilingen denkt Oosterbaan wel een kans te maken op een plek in de Tweede Kamer.