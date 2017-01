Identiteit verdachte van schietpartij Thialf bekendgemaakt

Hij wordt ervan verdacht dat hij begin januari na afloop van het EK schaatsen op Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis geschoten te hebben bij het ijsstadion in Heerenveen. Jonker raakte daarbij gewond aan zijn hand. De twee zouden een zakelijk conflict hebben gehad.

De dader sloeg na de schietpartij op de vlucht en is nog steeds niet gevonden. Met het bekendmaken van de naam en het tonen van de foto hoopt de politie meer informatie te krijgen over de verblijfplaats van de dader. Volgens de politie zijn er dinsdagavond vier tips over de verdachte binnengekomen naar aanleiding van de oproep in Opsporing Verzocht.

Van der Wouden is niet lang, kleiner dan 1.75 meter, is tenger gebouwd en had een baardje toen hij op Jonker schoot. Hij heeft moedervlekken in zijn gezicht en bruine, wat hangende ogen. Hij had die avond naar alle waarschijnlijkheid een lange geelbruine jas aan.