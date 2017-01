Heerenveenspeler St. Juste fit voor kwartfinale beker

Jeremiah St. Juste is op tijd fit voor de kwartfinale van de beker. Woensdag speelt SC Heerenveen daarin tegen AZ. Zondag tegen PSV moest St. Juste na ruim 80 minuten worden gewisseld. Dat deed trainer Jurgen Streppel uit voorzorg om problemen met de enkel van St. Juste te voorkomen. Daarin raakte de verdediger in december geblesseerd. St. Juste heeft nog wel wat last van de enkel, maar hij kan woensdag gewoon in actie komen