De rooms-katholieke Heilige Martinuskerk in Makkum is verkocht. De laatste viering van de Zalige Titus Brandsmaparochie is op 2 april. Daarna wordt het gebouw van de kerk overgedragen. De verkoop van de kerk en de pastorij zijn onderdeel van een in 2015 vastgesteld plan. Ze worden overgenomen door de Algemene Kerk. De gemeente in de Heilige Martinuskerk zoekt nog een nieuw onderkomen.