VIDEO: Sanering Ald Dwinger begonnen

De stort is tussen 1921 en 1962 gebruikt door de stad Leeuwarden. Al het afval ging naar de Ald Dwinger. De afgelopen decennia kon de natuur haar gaan en dat is ook en dat is ook de bestemming van het gebied geworden. Later dit jaar zal er als onderdeel van de operatie ook nog een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog geborgen worden.

Het volledige project neemt ruim een jaar in beslag en in dat jaar volgen wij in Fryslân Hjoed hoe het gebied zal veranderen en wat ze er allemaal zullen doen.