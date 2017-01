Voetbalvrouwen Oranje winnen oefenwedstrijd van Rusland

De Oranjevrouwen hebben dinsdagmiddag de oefeninterland tegen Rusland gewonnen. In het Spaanse La manga werd het 4-0. Sisca Folkertsma uit Sloten en Sherida Spitse uit Sneek mochten in de basis beginnen bij Nederland. Oranje was een stuk sterker, maar de bal wilde er maar niet in. Vlak voor de pauze viel de 1-0 dan eindelijk voor Oranje door een kopbal van Vivianne Miedema. In de tweede helft werden Sisca Folkertsma en Sherida Spitse gewisseld.