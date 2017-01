De serviceflat Heerenhage in Heerenveen wordt gesloopt. Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Dan gaat het vooral om de badkamer en wc, waar mensen met een rollator of rolstoel zich niet kunnen redden.

De flat wordt vervangen door een gebouw met veel minder, maar wel grotere appartementen. Er kan niet in fasen worden gesloopt en gebouwd, want dat is te duur. De bewoners van Heerenhage moeten daarom twee keer verhuizen. Ze kunnen eerst tijdelijk naar serviceflat Aldlânstate in Leeuwarden.