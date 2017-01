Bijna 16.000 Friese jongeren hebben vorig jaar de speciale jongerenwebside van de GGD bekeken. Zij waren vooral uit op informatie over seksualiteit, gezondheid, drugs en roken. Via de website is het ook mogelijk te chatten met doktoren en verpleegkundigen van de GGD. Dat werd veel gedaan.

Een groep jongeren tussen de 14 en de 19 adviseert de GGD bij de verdere ontwikkeling van de website.