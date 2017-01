Leeuwarder F-16's oefenen in Amerika

F-16's van de vliegbases Leeuwarden en Volkel doen vanaf woensdag mee aan twee internationale oefeningen in Amerika. Het is bijna vier jaar geleden dat de luchtmacht meedeed aan zulke oefeningen. De afgelopen jaren kon het niet, omdat Nederland bijna continu meedeed aan missies in het buitenland.

De oefengebieden in Amerika bieden mogelijkheden die hier in Nederland niet voor handen zijn. Bovendien doen er ook andere landen mee aan de oefening en dat is belangrijk, omdat Nederland bij buitenlandse missies altijd samenwerkt met andere landen.