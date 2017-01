Cambuur tsjin FC Utrecht: "Alles te winnen"

"We hebben niet niks te verliezen, maar alles te winnen." Dat zegt Cambuur-trainer Sipke Hulshoff voor de bekerwedstrijd van zijn ploeg tegen FC Utrecht. De wedstrijd wordt woensdagavond om 18.30 uur gespeeld in Utrecht. Cambuur speelt voor de derde keer in de geschiedenis de kwartfinale van het bekertoernooi. Verder kwamen de Leeuwarders nooit. ''Wij kunnen geschiedenis schrijven'', zo zegt Hulshoff, die nog geen volledig opstelling prijs wilde geven. Leonard Nienhuis staat woensdag in het doel. Sander van de Streek is nog geblesseerd.