Provincie beloont BAUCK met subsidie

Theaterproject BAUCK heeft een subsidie fan 8000 euro gekregen van de provincie. It theaterproject van de stichting Grut Hermana gaat over de eerste Friese vrijheidsstrijdster Bauck fan Hemmema, op Terschelling geboren als Bauck fan Popma en de oudtante van Grutte Pier. De stichting is blij met de toewijzing van de subsidie, die nodig is om het megaspektakel mogelijk te maken. De première is op 30 juni in het Hemmemapark in Berltsum. Dat was ook de plek waar Bauck drie keer het Hemmemakasteel met vuur heeft verdedigd.