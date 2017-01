Vluchtelingenfamilie krijgt sleutel van woning in Harlingen

De familie Haj Ali kan zich vanaf dinsdag een Harlinger familie noemen. De Syrische mensen kwamen anderhalf jaar geleden in de crisisopvang in Harlingen. Daarna gingen ze van Kollum, Leeuwarden, Oranje en Ter Apel door het noorden van ons land. Omrop Fryslân volgt de familie al vanaf het moment dat ze in de crisisopvang in Harlingen kwamen. De familie wilde graag terug naar Harlingen, en dat is gelukt. Dinsdagochtend kregen ze de sleutel van hun huis. Ze zijn er gelukkig mee en zien het als een echte nieuwe start.