Gemeenschaplijke tuin Skoatterakker is verleden tijd

De gemeenschappelijke tuin in de woonwijk Skoatterwâld in Heerenveen houdt op te bestaan. Oorzaak is een gebrek aan vrijwilligers om de tuin te onderhouden. De Skoatterakker werd in 2013 geopend en was in eerste instantie een succes.

Leerlingen van de basisscholen in de wijk hielpen bij het onderhoud. Maar volgens de organisatie is het niet gelukt om genoeg vrijwilligers te vinden om de tuin het komende seizoen goed te kunnen onderhouden.