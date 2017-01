Fries Museum extra open vanwege tentoonstelling Alma-Tadema

Het Fries Museum in Leeuwarden is maandag 30 januari en maandag 6 februari extra open. De tentoonstelling over Alma-Tadema is bijna afgelopen en volgens het museum willen veel mensen de expositie nog bezichtigen. ''Alma-Tadema, de klassieke verleiding'' is tot en met 7 februari te zien en daarna gaat de expositie naar Wenen en Londen. Vanwege de verwachte drukte raadt het museum bezoekers aan zich goed voor te bereiden.