De Samenloop voor Hoop Sneek-SWF heeft uiteindelijk 200.000 euro opgeleverd. De opbrengst was 182.000 euro, maar bedrijven, deelnemers en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben daar twee ton van gemaakt. De organisatie van het evenement is volgens de gemeente een voorbeeld van hoe de gemeenschap werkt. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker.

De Samenloop werd in september gehouden op het Veemarktplein in Sneek. De volgende Samenloop is in 2020.