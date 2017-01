"Hoogend niet de goede plaats voor nieuwe fontein Sneek"

Het ontwerp van de fontein is gemaakt door de bekende Duitse kunstenaar Stephan Barkenhol. Het bestaat uit een man die op een bol staat met de hoorn van de overvloed op zijn schouder.

11fountains

De fontein in Sneek is onderdeel van het project 11fountains. Elke stad van de Elfsteden in Fryslân krijgen een fontein cadeau in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.