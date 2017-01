"Ondernemers moeten kansen nieuwe Afsluitdijk pakken"

Doel van de DNA-bijeenkomsten is ondernemers uit de toerisme- en recreatiesector bij activiteiten rond de Afsluitdijk te betrekken. De tweede staat voor volgende week op het programma in Wieringerwerf.

DNA is een samenwerkingsverband van de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon in Noord Holland. Maandagmiddag was in Makkum de eerste van twee bijeenkomsten van