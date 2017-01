Vakbond FNV houdt politiek debat in verband met verkiezingen

Vakbond FNV organiseert drie politieke debatten in het Noorden in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Aanstaande donderdag is er een debat in het zalencentrum Tivoli in Leeuwarden. Daarvoor hebben zich de partijen CDA, Christenunie, SP, PvdA, VVD, SGP, 50 plus en Nieuwe Wegen aangemeld. De discussie gaat over zaken zoals flexwerk en echte banen en gelijke beloningen voor hetzelfde werk. Andere thema's zijn: bezuinigingen in de zorg, AOW en pensioen. De debatten zijn ook gratis toegankelijk voor niet-FNV-leden.