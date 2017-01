Drachtsters blij met nieuwbouw flat Nachtegaalstraat

Omwonenden van de Nachtegaalstraat in Drachten zijn blij met de nieuwbouw van een appertementengebouw in die straat. Een zware explosie veroorzaakte op 27 december 2015 gigantische schade in het wooncomplex dat daar zou staan. Twaalf van de 38 appartementen storten in en nogeens zes werden onbewoonbaar.