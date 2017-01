EHBO-cursus omgaan met mensen met psychische problemen

Wat doet u als iemand voor u staat met een psychose? En wat zegt u tegen iemand die ernstig depressief is? Om op die vragen een antwoord te geven komt de GGZ Fryslân met een cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen'. De training is ontwikkeld in Australië. Deelnemers weten na de training wat ze moeten doen als ze iemand tegenkomen met een acute psychische nood. De cursus duurt vier dagdelen en begint op 14 maart.

In de Trouw van donderdag 19 januari werd deze training ook onder de loep genomen.