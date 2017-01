De gemeente Littenseradiel houdt per 1 januari 2018 op te bestaan en daarom organiseren ze in december een reünie voor oud-werknemers. Die is bedoeld voor iedereen die tussen 1984 en nu bij de gemeente hebben gewerkt. In 1984 ontstond Littenseradiel uit een fusie van Hinnaarderadiel en Baarderadiel.

De reünie wordt het gehouden op 15 december in het gemeentehuis in Wommels. Opgeven kan bij de gemeente.